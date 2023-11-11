Громадяни України, яких евакуювали з Сектору Газа, вже прибули до Молдови. Невдовзі вони будуть на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР в Telegram.

"155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, девʼять громадян Молдови та один палестинець.

Серед евакуйованих - багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання. Після прибуття до столиці Молдови жінку негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків та довезла до лікарні в Одесі.

"Операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході триває", - додали в ГУР.

Фото: Евакуйовані із Сектора Гази українці вже прибули до Молдови (t.me/DIUkraine)

Евакуація українців із Сектору Газа

7 листопада із Сектору Газа було вивезено першу групу українців у складі 43 осіб. Коментуючи першу вдалу операцію, речник МЗС Олег Ніколенко зазначав, що вже є дозвіл на вивезення наступних груп українських громадян. Евакуація була запланована на 8 та 9 листопада.

За даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, які він озвучив до старту евакуації, на території Сектору Газа було близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.

В ніч на 11 листопада друга група українців вийшла з території Сектору Газа. Загальна кількість евакуйованих наразі становить більше ніж 210 осіб.

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