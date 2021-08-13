Эвакуировать сотрудников посольства США в Кабуле будут 3 000 военных, - СМИ

Информацию о направлении американских войск в Афганистан для эвакуации сотрудников посольства ранее подтвердил и
Кроме того, посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан.
США направят 3 000 военных в Афганистан для эвакуации посольства США в Кабуле. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Информацию о направлении американских войск в Афганистан для эвакуации сотрудников посольства ранее подтвердил и
Кроме того, посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан.
Напомним, что США направят военных в Афганистан, чтоб эвакуировать сотрудников посольства. Это поможет американцам безопасно вернуться домой.
Ранее сообщалось, что посольство США в Кабуле продолжит свою работу. Дипломаты поедут в США не в полном составе.