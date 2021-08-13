Евакуювати співробітників посольства США в Кабулі будуть 3 000 військових, - ЗМІ

Інформацію про направлення американських військ до Афганістану для евакуації співробітників посольства раніше підтвердив і
Крім того, посольство США в Кабулі закликало американських громадян негайно покинути Афганістан.
США направлять 3 000 військових у Афганістан для евакуації посольства США в Кабулі. Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Інформацію про направлення американських військ до Афганістану для евакуації співробітників посольства раніше підтвердив і
Крім того, посольство США в Кабулі закликало американських громадян негайно покинути Афганістан.
Нагадаємо, що США направлять військових до Афганістану, щоб евакуювати співробітників посольства. Це допоможе американцям безпечно повернутися додому.
Раніше повідомлялося, що посольство США в Кабулі продовжить свою роботу. Дипломати поїдуть до США не в повному складі.