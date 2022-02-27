В Киеве с завтрашнего утра закончится усиленный комендантский час, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что завтра с 08:00 в столице закончится усиленный комендатский час. В то же время он призвал киевлян соблюдать правила военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко .

"Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее - с 22:00 до 7:00 (следующего дня - ред.)", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что в это время передвижение на личном транспорте, кроме имеющего спецпропуска, будет запрещено. И те, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться диверсантам. Кличко добавил, что Киев живет в условиях военного положения.

"Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила (военного положения - ред.). Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки", - уточнил Кличко.

Он предупредил, что даже в разрешенные часы киевлянам следует выходить на улицу исключительно при необходимости. Например, в магазин или аптеку. Мэр призвал поддержать пожилых и одиноких людей, которым необходима помощь.