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У Києві з завтрашнього ранку закінчиться посилена комендантська година, - Кличко

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 21:55
У Києві з завтрашнього ранку закінчиться посилена комендантська година, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що завтра з 08:00 у столиці закінчиться посилена комендантська година. Водночас він закликав киян дотримуватися правил воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличко.

"Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але він не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня триватиме, як було визначено раніше - з 22:00 до 7:00 (наступного дня - ред.)", - сказав Кличко.

Мер підкреслив, що в цей час пересування на особистому транспорті, крім тих, що мають спецпропуски, буде заборонено. І ті, які будуть перебувати в цей час на вулиці, будуть вважатися диверсантам. Кличко додав, що Київ живе в умовах воєнного стану.

"Тому не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил (воєнного стану - ред.). Тому що в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. У деяких районах проходять перестрілки", - уточнив Кличко.

Він попередив, що навіть у дозволені години киянам слід виходити на вулицю виключно при необхідності. Наприклад, в магазин або аптеку. Мер закликав підтримати літніх і самотніх людей, яким необхідна допомога.

Нагадаємо, ситуація у Києві 27 лютого залишається напруженою - через загрозу ракетного удару жителів столиці просять спуститися в укриття.

Зазначимо, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву у протистоянні військам Російської Федерації.

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