Эвакуированных из Уханя везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что эвакуированных из китайского Уханя после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, во время промежуточной посадки в Алма-Аты (Казахстан), а также во время контроля на борту самолета во время полета подтвердил отсутствие симптомов коронавируса.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в 9:40 самолет из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После этого самолет должен прилететь в Харьков, откуда эвакуированные будут перемещены в специальные учреждения для обсервации.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области местные жители устроили акцию протеста вблизи медицинского центра "Новые Санжары", где якобы должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Протестующие перекрыли дорогу к медцентру, также произошли столкновения с полицией.