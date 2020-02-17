Евакуйованих з Китаю українців візьмуть під цілодобову охорону

Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач/РБК-Україна)

Місце карантину буде під цілодобовим захистом Нацгвардії та Нацполіції

Працівники Національної гвардії та Національної поліції будуть цілодобово охороняти місце карантину українців, евакуйованих з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що після приземлення літак відразу відправлять на санітарну стоянку, а митні процедури будуть здійснюватися у костюмах біозахисту.

За словами міністра Зоряни Скалецької, пасажирів та членів екіпажу під охороною окремим транспортом на 14 днів перевезуть до спеціальної зони карантину - обсервації.

"Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу та забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії та Нацполіції", - повідомила Скалецька.

Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується у четвер. У МОЗ заявили, що при евакуації людей з симптомами ГРВІ на борт допускати не будуть.

Також РБК-Україна повідомляло, що на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.