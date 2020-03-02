Госпотребслужба запретила ввоз в Украину животных из Китая

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Временный запрет касается домашних и диких плотоядных животных

Для недопущения занесения на территорию Украины коронавируса Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на территории Гонконга был зарегистрирован случай коронавируса у собаки. Животное жило в одном доме с инфицированным владельцем.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что промежуточными животными-носителями коронавируса могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные.

По состоянию на вечер 2 марта, коронавирусом COVID-19 заразились почти 90 тысяч граждан в 61 стране. Известно о более 3 тыс. смертельных случаях.

Также РБК-Украина сообщало, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.