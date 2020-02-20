ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 13:13
Эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета
Фото: самолет с эвакуированными украинцами (РБК-Украина)

В харьковском аэропорту оформили 94 человека

Эвакуированные из Уханя украинцы, иностранцы и экипаж сошли с самолета, пограничники в общей сложности оформили 94 человека. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что в Международном аэропорту Харькова обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. Всего прилетели 22 членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Информацию о пассажирах пограничники получили заранее, поэтому они были оформлены по ускоренной процедуре. У трапа самолета пограничный контроль только провел идентификацию и проставил отметки в паспортные документы иностранцев.

"Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинском посольстве в Китае в круглосуточном режиме продолжает работать оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины.

Оба госпитализированных с Diamond Princess украинца выздоровели В Минздраве предупредили о фейках о наличии коронавируса в Украине
Новости Украины эвакуациявирусукраинцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь