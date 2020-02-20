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Евакуйовані з Уханя українці зійшли з літака

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 13:13
Евакуйовані з Уханя українці зійшли з літака
Фото: літак з евакуйованими українцями (РБК-Україна)

У харківському аеропорту оформили 94 особи

Евакуйовані з Уханя українці, іноземці та екіпаж зійшли з літака, прикордонники в цілому оформили 94 особи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що в Міжнародному аеропорту Харкова забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю. Всього прилетіли 22 членів екіпажу і супровідного медичного персоналу, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, які будуть спрямовані на обсервацію, 45 громадян України і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Інформацію про пасажирів прикордонники отримали заздалегідь, тому вони були оформлені за прискореною процедурою. Біля трапа літака прикордонний контроль тільки провів ідентифікацію і проставив позначки в паспортні документи іноземців.

"Прикордонний контроль здійснюється в захисному спорядженні з дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров'я у відокремленій зоні аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українському посольстві в Китаї в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України.

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