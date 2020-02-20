Эвакуированные из Уханя украинцы прибыли в "Борисполь"

В четверг, 20 февраля, в Киев прибыли украинцы, которых эвакуировали из Уханя в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь". До этого борт "нарезал" семь кругов в небе на стыке Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей, после чего изменил курс и направился опять в "Борисполь". На взлетно-посадочной полосе к его прилету подготовились люди в костюмах биологической защиты.

Самолет летел в направлении Харькова, куда к его прибытию привезли сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Но в Новых Санжарах, куда предположительно должны были доставить эвакуированных для обсервации, местное население перекрыло дорогу и устроило протест.

На место инцидента прибыли бойцы Национальной полиции и Национальной гвардии при поддержке БТР. По результатам стычек известно как минимум об одном задержанном.

РБК-Украина писало, что вчера ночью из Киева в китайский город Ухань вылетел самолет, который провел эвакуацию украинцев и граждан десяти стран в связи с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что вокруг помещения, куда будут изолированы на 14-дневный карантин эвакуированные граждане Украины и иностранцы из Уханя, будет создано двойное кольцо защиты.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации в них граждан из китайского города Ухань. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации.

Вместе с тем, эвакуированных из Китая украинцев возьмут под круглосуточную охрану