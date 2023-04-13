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Евакуаційний потяг з Донецької області змінює місце прибуття

Фото: Евакуаційний потяг з Донецької області змінює місце прибуття (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олег Васьків

Евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області з 18 квітня змінює місце прибуття. Якщо раніше він курсував у Черкаську область, то тепер прибуватиме до міста Бердичів Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рейси здійснюватимуться раз на чотири дні по парних числах. Час відправлення - 14:15 години", - зазначили у відомстві.

В Житомирській області внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках. Їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.

Охочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.

Для евакуації тяжкохворих і маломобільних осіб громадяни можуть подзвонити за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Також звернутися по допомогу з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, з 8 квітня між Краматорськом та Львовом почав курсувати новий потяг. "Укрзалізниця" запустила рух №104/103.

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