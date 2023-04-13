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Эвакуационный поезд из Донецкой области меняет место прибытия

Фото: Эвакуационный поезд из Донецкой области сменяет место прибытия (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олег Васкив

Эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области с 18 апреля сменяет место прибытия. Если раньше он курсировал в Черкасскую область, то теперь будет прибывать в Бердичев Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Рейсы будут осуществляться раз в четыре дня по четным числам. Время отправления - 14:15", - отметили в ведомстве.

В Житомирской области внутренне перемещенные разместят в бесплатных приютах. Им окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, а также социальное сопровождение.

Желающие эвакуироваться должны предварительно зарегистрироваться, позвонив по номерам: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, или сообщить о своих намерениях на горячие линии сельских, поселковых советов и военных администраций.

Для эвакуации тяжелобольных и маломобильных лиц граждане могут позвонить по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096 ) 108-52-24.

Также обратиться за помощью по эвакуации можно на горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, с 8 апреля между Краматорском и Львовом начал курсировать новый поезд. "УЗ" запустила движение №104/103.

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