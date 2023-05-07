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"Евакуація" у Запорізькій області: окупанти вивозять награбоване на викрадених автомобілях

Фото: окупанти вивозять награбоване на викрадених автомобілях (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують під приводом "евакуації" вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у Михайлівці окупанти "евакуюють" усе майно разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.

Також до Дніпрорудного прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації і так званої "народної міліції" разом з їхніми сім'ями.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти розпочали "евакуацію" мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

При цьому мер Мелітополя Іван Федоров попередив, що є можливість, що окупанти можуть готуватися до провокацій під виглядом "евакуації".

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