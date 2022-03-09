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Эвакуация из детдома Ворзеля - отдельная спецоперация. РФ призывают соблюдать прекращение огня

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Ворзель, Среда 09 марта 2022 09:49
Эвакуация из детдома Ворзеля - отдельная спецоперация. РФ призывают соблюдать прекращение огня Фото: вице-премьер Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Эвакуация из детдома Ворзеля, которая запланирована на сегодня, будет отдельной спецоперацией. РФ призывают соблюсти взятые на себя обязательства и прекратить огонь с 09:00 до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Отдельно хочу остановиться на Ворзеле. Там есть дом малютки, где сейчас находятся 55 деток и 26 сотрудников. Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома. Мы очень просим Вооруженные Силы РФ придерживаться взятых на себя обязательств и прекратить огонь с 09:00 и 21:00", - подчеркнула Верещук.

Напомним, на 14-й день войны России против Украины стороны договорились открыть сразу несколько коридоров для эвакуации. Украинская сторона будет вывозить местных жителей со всех горячих точек.

Ранее РБК-Украина писало, по каким направлениям откроются гуманитарные коридоры.

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