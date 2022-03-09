Евакуація з дитбудинку Ворзеля - окрема спецоперація. РФ закликають дотриматися припинення вогню

Евакуація з дитбудинку Ворзеля, яка запланована на сьогодні, буде окремою спецоперацією. РФ закликають дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 09:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Окремо хочу зупинитись на Ворзелі. Там є будинок малютки, де зараз знаходяться 55 діток і 26 співробітників. Це окрема спецоперація, яка проводитиметься з евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо Збройні сили РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 09:00 та 21:00", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, на 14-й день війни Росії проти України сторони домовилися відкрити відразу кілька коридорів для евакуації. Українська сторона буде вивозити місцевих жителів з усіх гарячих точок.

Раніше РБК-Україна писало, за якими напрямками відкриються гуманітарні коридори.

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