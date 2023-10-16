Евакуація українців з Сектору Газа буде пріоритетом Єгипту, - Лубінець

"Евакуація громадян України буде у пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника (міністра закордонних справ з питань захисту прав людини - ред.) Халіда Ель-Баклі. Я вчора з ним спілкувався. Сьогодні о 12:00 наш посол передав їм списки, де вкотре він підтвердив, що влада Єгипту зараз працює, щоб максимально швидко відкрити КПП Рафах, через який відбуватиметься евакуація цивільних", - розповів Лубінець.

При цьому він уточнив, що станом на зараз офіційної інформації про відкриття пункту на кордоні з Єгиптом немає і влада країни поки не давала дозволу, щоб евакуаційні групи підходили ближче до цього пункту перетину.

За словами Лубінця, кількість громадян України, які хочуть виїхати з Сектору Газа, постійно зростає. При цьому більше половини з тих, хто вже звернувся за допомогою, знаходяться у безпосередній близькості до КПП Рафах.

"Насамперед це - ті громадяни, у яких зруйновано житло, і вони іноді просто пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину. Решті українців повідомили, що як тільки з'явиться інформація про відкриття КПП, треба знайти можливість якнайшвидше туди доїхати", - уточнив омбудсмен.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових. У відповідь ЦАХАЛ вже більше тижня завдає ударів територією Сектору Газа.

З Ізраїлю вже вилетіли два евакуаційні рейси з українцями. При цьому громадян нашої країни із Сектору Газа евакуювати поки що не почали.