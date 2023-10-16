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З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями

Ізраїль, Понеділок 16 жовтня 2023 08:57
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З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями Фото: з Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Тетяна Степанова

З Тель-Авіва до міста Клуж (Румунія) вилетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Ізраїлі.

Як повідомили у посольстві, 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

"Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - зазначили у відомстві.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

Україна працює над евакуацією громадян. Зокрема, було розповсюджено 200 квитків на перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

В МЗС повідомили, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль мзагинуло щонайменше 11 громадян України.

14 жовтня з Тель-Авіва до Бухареста з Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту.

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Ізраїль евакуація
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