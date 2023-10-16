Эвакуация украинцев из Сектора Газа будет приоритетом Египта, - Лубинец

"Эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей. Это прямые слова заместителя (министра иностранных дел по вопросам защиты прав человека - ред) Халида Эль-Бакли. Я вчера с ним общался. Сегодня в 12:00 наш посол передал им списки, где в очередной раз он подтвердил, что власти Египта сейчас работают, чтобы максимально быстро открыть КПП Рафах, через который будет происходить эвакуация гражданских", - рассказал Лубинец

При этом он уточнил, что по состоянию на сейчас официальной информации об открытии пункта на границе с Египтом нет и власти страны пока не давали разрешение, чтобы эвакуационные группы подходили ближе к этому пункту пересечения.

По словам Лубинца, количество граждан Украины, которые хотят выехать из Сектора Газа постоянно растет. При этом более половины из тех, кто уже обратился за помощью, находятся в непосредственной близости к КПП Рафах.

"В первую очередь это - те граждане, у которых разрушено жилье, и они иногда просто пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения. Остальным украинцам сообщили, что как только появится информация об открытии КПП, надо найти возможность как можно быстрее туда доехать", - уточнил омбудсмен.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных. В ответ ЦАХАЛ уже более недели наносит удары по территории Сектора Газа.

Из Израиля уже вылетели два эвакуационных рейса с украинцами. При этом граждан нашей страны из Сектора Газа эвакуировать пока не начали.