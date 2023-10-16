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Эвакуация украинцев из Сектора Газа будет приоритетом Египта, - Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Египта уже получили списки украинцев для эвакуации из Сектора Газа. Это будет их приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей. Это прямые слова заместителя (министра иностранных дел по вопросам защиты прав человека - ред) Халида Эль-Бакли. Я вчера с ним общался. Сегодня в 12:00 наш посол передал им списки, где в очередной раз он подтвердил, что власти Египта сейчас работают, чтобы максимально быстро открыть КПП Рафах, через который будет происходить эвакуация гражданских", - рассказал Лубинец

При этом он уточнил, что по состоянию на сейчас официальной информации об открытии пункта на границе с Египтом нет и власти страны пока не давали разрешение, чтобы эвакуационные группы подходили ближе к этому пункту пересечения. 

По словам Лубинца, количество граждан Украины, которые хотят выехать из Сектора Газа постоянно растет. При этом более половины из тех, кто уже обратился за помощью, находятся в непосредственной близости к КПП Рафах. 

"В первую очередь это - те граждане, у которых разрушено жилье, и они иногда просто пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения.  Остальным украинцам сообщили, что как только появится информация об открытии КПП, надо найти возможность как можно быстрее туда доехать", - уточнил омбудсмен. 

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных. В ответ ЦАХАЛ уже более недели наносит удары по территории Сектора Газа. 

Из Израиля уже вылетели два эвакуационных рейса с украинцами. При этом граждан нашей страны из Сектора Газа эвакуировать пока не начали. 

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ХАМАСэвакуацияИзраильПалестинаСектор ГазаДмитрий Лубинец