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Эвакуация украинцев из Сектора Газа: куда обращаться тем, кто хочет вернуться домой

Автор: РБК-Украина

Более 120 украинцев изъявили желание покинуть Сектор Газа и вернуться в Украину. Гражданам Украины, которые нуждаются в помощи по возвращению домой должны обратиться в Посольство Украины в Израиле.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Израиле в Facebook.

В частности, они должны обратиться в отделение Посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной администрации по телефону: + 972-59-969-95-61 или написать письмо на электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

Сейчас Министерство иностранных дел Украины прорабатывает маршруты для безопасной эвакуации украинцев.

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