Эвакуация украинцев: из Нью-Йорка вылетел десятый самолет

Из Соединенных Штатов отправился очередной эвакуационный самолет, который доставляет в Украину наших граждан. Это уже десятый специальный рейс для украинцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытия границ в связи с пандемией.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Twitter.

Отмечается, что специальный коммерческий рейс в очередной раз выполнит авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Самолет отправился из Нью-Йорка в Киев и доставит домой 264 пассажира.

Отметим, что эвакуация граждан Украины продолжается не только из США. В частности, Турция переправляет украинцев морем. Последний раз это произошло 23 мая - тогда в Черноморск Одесской области прибыли 38 граждан.

Напомним, предыдущий рейс из США в Киев прибывал три дня назад - 27 мая, тогда в Украину вернулись 277 граждан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ЮАР застряли 17 украинцев, которые не могут покинуть страну из-за карантина.