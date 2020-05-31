Евакуація українців: з Нью-Йорка вилетів десятий літак

Зі Сполучених Штатів вирушив черговий евакуаційний літак, який доставляє в Україну наший громадян. Це вже десятий спеціальний рейс для українців, які не могли повернутися додому через закриття кордонів у зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє посольство України у США на сторінці в Twitter.

Зазначається, що спеціальний комерційний рейс вкотре виконає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Літак вирушив з Нью-Йорка до Києва і доставить додому 264 пасажира.

Зазначимо, що евакуація громадян України триває не лише зі США. Зокрема, Туреччина доправляє українців морем. Востаннє це відбулося 23 травня - тоді до Чорноморська Одеської області прибули 38 громадян.

Нагадаємо, попередній рейс зі США до Києва прибував три дні тому - 27 травня, тоді в Україну повернулися 277 громадян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ПАР застрягли 17 українців, які не можуть покинути країну через карантин.