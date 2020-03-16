Эвакуация украинцев из-за границы: обнародован график чартерных рейсов в Украину

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Украинцев эвакуируют из Египта, Турции, США, Армении, ОАЭ, Канады, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Израиля

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало перечень международных авиарейсов, которые запланированы на 17 марта, для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram.

Украинцев эвакуируют из Египта, Турции, США, Армении, ОАЭ, Канады, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Израиля.

Со всем списком чартерных рейсов, который постоянно обновляется, можно ознакомиться по ссылке.

​​​​​​Напомним, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину.