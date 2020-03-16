ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуація українців з-за кордону: оприлюднено графік чартерних рейсів в Україну

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 22:20
Евакуація українців з-за кордону: оприлюднено графік чартерних рейсів в Україну
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Українців евакуюють з Єгипту, Туреччини, США, Вірменії, ОАЕ, Канади, Таїланду, Грузії, Азербайджану, Молдови та Ізраїлю

Міністерство інфраструктури України оприлюднило перелік міжнародних авіарейсів, які заплановані на 17 березня, для евакуації українців через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія у Telegram.

Українців евакуювали з Єгипту, Туреччини, США, Вірменії, ОАЕ, Канади, Таїланду, Грузії, Азербайджану, Молдови та Ізраїлю.

З усім списком чартерних рейсів, що постійно обновлюється, можна ознайомитися за посиланням.

Евакуація українців з-за кордону: оприлюднено графік чартерних рейсів в УкраїнуНагадаємо, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, які перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну.

Франція відкладе другий тур муніципальних виборів через коронавірус У Чернівцях померла жінка з підозрою на оронавірус
Новини України евакуаціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся