Эвакуация украинцев из Газы еще не началась. Ждали завершения боевых действий

Как рассказали в министерстве, вернуться домой из Сектора Газа изъявили желание около 140 украинцев, в основном это женщины и дети. Сейчас отрабатывается комплекс мероприятий по их эвакуации из Сектора Газа.

"Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время после достижения договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - заявили в МИД.

В украинский МИД также обратились несколько правительств иностранных государств с просьбой эвакуировать из Сектора Газа и их граждан. Поэтому, как пояснили в министерстве, теперь уже речь идет о международном характере этой гуманитарной миссии.

"Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения", - отметили в МИД.