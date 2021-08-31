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Евакуація українців із Афганістану продовжиться після 31 серпня, - МЗС

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 10:06
Евакуація українців із Афганістану продовжиться після 31 серпня, - МЗС Фото: евакуація українців із Афганістану продовжиться після 31 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ Україні повідомило, що евакуація громадян із Афганістану продовжиться після 31 серпня. Маршрути повернення українців можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, безпекові ризики в країні продовжують зростати.

"За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцезнаходження і підтримує з ними зв’язок", - повідомив Ніколенко.

Він зазначив, коли з’явиться перша нагода, всі громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії.

"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - зазначив він.

Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.

Нагадаємо, що США закінчили свою місію в Афганістані опівночі 31 серпня. Військові покинули країну.

Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН прийняла резолюцію по Афганістану. У ньому талібів закликають не заважати евакуації.

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