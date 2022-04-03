Эвакуация в Украине. Сегодня согласованы гуманитарные коридоры в трех областях

Сегодня продолжится эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город на частном транспорте.

Верещук отметила, что 10 автобусов будут ждать в Бердянске, еще 7 автобусов с представителями Красного Креста попытаются подъехать ближе к Мариуполю.

Кроме того, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.