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Эвакуация в Украине. Сегодня согласованы гуманитарные коридоры в трех областях

Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине 3 апреля продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Сегодня согласованы гуманитарные коридоры в трех регионах - Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Сегодня продолжится эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город на частном транспорте.

Верещук отметила, что 10 автобусов будут ждать в Бердянске, еще 7 автобусов с представителями Красного Креста попытаются подъехать ближе к Мариуполю.

Кроме того, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.

Напомним, что за минувшие сутки из Донецкой и Луганской области удалось эвакуировать 955 человек.

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ЗапорожьеМариупольЛуганскэвакуацияДонецкая областьВойна России против Украины