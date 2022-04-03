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Евакуація в Україні. Сьогодні погоджено гуманітарні коридори у трьох областях

Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні 3 квітня продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні погоджено гуманітарні коридори у трьох регіонах - Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Сьогодні продовжиться евакуація жителів блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть покинути місто на приватному транспорті.

Верещук зазначила, що 10 автобусів будуть чекати у Бердянську, ще 7 автобусів з представниками Червоного Хреста будуть намагатися під'їхати ближче до Маріуполя.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.

Нагадаємо, що за минулу добу з Донецької та Луганської області вдалось евакуювати 955 осіб.

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ЗапоріжжяМаріупольЛуганськевакуаціяДонецька областьВійна Росії проти України