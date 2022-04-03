Евакуація в Україні. Сьогодні погоджено гуманітарні коридори у трьох областях

Сьогодні продовжиться евакуація жителів блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть покинути місто на приватному транспорті.

Верещук зазначила, що 10 автобусів будуть чекати у Бердянську, ще 7 автобусів з представниками Червоного Хреста будуть намагатися під'їхати ближче до Маріуполя.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.