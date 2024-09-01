UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Евакуація в тимчасове житло. Що потрібно знати власникам домашніх тварин

Фото: в місцях тимчасового поселення можна проживати з тваринами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці під час евакуації можуть їхати в тимчасове житло з тваринами. Для цього лише необхідно отримати відповідний дозвіл.

Евакуйовані українці можуть отримати дозвіл на проживання в місцях тимчасового поселення разом із домашніми тваринами. 

В першу чергу, можливість розміщення тварин визначається залежно від умов і ресурсів конкретного МТП. Для цього ВПО мають подати письмову заяву до керівника закладу, де вказати інформацію про свого домашнього улюбленця.

Після чого керівник ухвалює рішення про можливість проживання з домашніми тваринами, зважаючи на здатність закладу забезпечити належні умови проживання та дотримання санітарних норм.

Тому, якщо ви плануєте евакуюватися разом із домашніми тваринами, рекомендуємо заздалегідь з’ясувати можливість проживань з тваринами в конкретному МТП.

Варто зауважити, що вчасна подача заяви та попереднє погодження допоможуть уникнути непорозумінь і забезпечити спокійний переїзд для вас разом із вашою домашньою твариною.

Нагадаємо, на початку року в Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами.

Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ України.

Водночас РБК-Україна розповідало, як допомогти домашнім тваринам пережити обстріли та тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвакуаціяТварини