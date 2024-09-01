RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эвакуация во временное жилье. Что нужно знать владельцам домашних животных

Фото: в местах временного поселения можно проживать с животными (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы во время эвакуации могут ехать во временное жилье с животными. Для этого только необходимо получить соответствующее разрешение.

Эвакуированные украинцы могут получить вид на жительство в местах временного поселения вместе с домашними животными.

В первую очередь возможность размещения животных определяется в зависимости от условий и ресурсов конкретного МТП. Для этого ВПЛ должны подать письменное заявление к руководителю заведения, где указать информацию о своем домашнем любимце.

После чего руководитель принимает решение о возможности проживания с домашними животными, учитывая способность заведения обеспечить надлежащие условия проживания и соблюдения санитарных норм.

Поэтому, если вы планируете эвакуироваться вместе с домашними животными, рекомендуем заранее выяснить возможность проживания с животными в конкретном МТП.

Следует отметить, что своевременная подача заявления и предварительное согласование помогут избежать недоразумений и обеспечить спокойный переезд для вас вместе с вашим домашним животным.

Напомним, в начале года в Украине разрешили брать и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги с домашними животными.

Соответствующие изменения внесло Министерство внутренних дел.

В то же время РБК-Украина рассказывало, как помочь домашним животным пережить обстрелы и тревогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвакуацияЖивотные