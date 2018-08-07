Евакуація терміналу аеропорту у Франкфурті-на-Майні: стала відома причина
Евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту
Евакуація в терміналах аеропорту Франкфурта-на-Майні завершена, а аеропорт відновив свою роботу. Про це повідомляє поліція аеропорту в Twitter.
Згідно з інформацією поліції, евакуація терміналів в аеропорту Франкфурта завершена. Вказані дільниці відкриті, а робота відновлена.
Welt повідомляє, що евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей.
Поліція повідомляла, що у зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу.