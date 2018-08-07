Евакуація терміналу аеропорту у Франкфурті-на-Майні: стала відома причина

Новини Надзвичайні події 07.08.2018 - 16:53
Фото (twitter.com/Airport_FRA)
Фото (twitter.com/Airport_FRA)

Евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту

Евакуація в терміналах аеропорту Франкфурта-на-Майні завершена, а аеропорт відновив свою роботу. Про це повідомляє поліція аеропорту в Twitter.

Згідно з інформацією поліції, евакуація терміналів в аеропорту Франкфурта завершена. Вказані дільниці відкриті, а робота відновлена.

Welt повідомляє, що евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту.

Евакуація терміналу аеропорту у Франкфурті-на-Майні: стала відома причина

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей.

Поліція повідомляла, що у зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу.

 

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Теги:  Германия,  аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС