Евакуація терміналу аеропорту у Франкфурті-на-Майні: стала відома причина

Евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту

Евакуація в терміналах аеропорту Франкфурта-на-Майні завершена, а аеропорт відновив свою роботу. Про це повідомляє поліція аеропорту в Twitter.

Згідно з інформацією поліції, евакуація терміналів в аеропорту Франкфурта завершена. Вказані дільниці відкриті, а робота відновлена.

Welt повідомляє, що евакуація сталася через французьку родину, яка пройшла повз зони контролю аеропорту.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що з першого терміналу аеропорту Франкфурта-на-Майні федеральна поліція Німеччини евакуювала людей.

Поліція повідомляла, що у зв'язку з попередженням системи безпеки були припинені роботи в другій та третій зоні терміналу.