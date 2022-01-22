UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эвакуация сотрудников посольства США из Украины: Госдеп приказал начать в понедельник

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию американских дипломатов из Украины. Она начнется в понедельник, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Fox News Лукаса Томлинсона.

По его данным, Госдепартамент распорядился семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник. Журналист добавил, что об этом сообщили официальные лица.

Напомним, ранее источники телеканала CNN заявили о возможности начала эвакуации сотрудников американского посольства в Украине на следующей неделе.

Отметим, по данным Bloomberg, эвакуация сотрудников посольства США в Украине не будет проводиться, как в Афганистане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаГосударственный департамент США