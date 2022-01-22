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Евакуація родин дипломатів США з України: Держдеп наказав розпочати у понеділок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний департамент США розпорядився розпочати евакуацію сімей американських дипломатів із України. Вона розпочнеться у понеділок, 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона.

За його даними, Держдепартамент розпорядився сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію із країни вже у понеділок. Журналіст додав, що про це повідомили офіційні особи.

Нагадаємо, раніше джерела телеканалу CNN заявили про можливість початку евакуації співробітників американського посольства в Україні наступного тижня.

Зазначимо, за даними Bloomberg, евакуація співробітників посольства США в Україні не проводитиметься, як в Афганістані.

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