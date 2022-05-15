Эвакуация из Северодонецка: оккупанты обстреляли автомобиль с детьми

Сегодня, 15 мая, во время эвакуации мирного населения в Северодонецке под обстрел попал автомобиль патрульной поліці. Там были дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая .

По его словам, в Северодонецке сегодня неспокойно. Русские пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше.

Гайдай сообщил, что сегодня из Северодонецка вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.

"Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - написал Гайдай.