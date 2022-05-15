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Евакуація із Сєвєродонецька: окупанти обстріляли автомобіль з дітьми

Фото: евакуація мирного населення (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 15 травня, під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліці. Там були діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За його словами, у Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. Росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає.

Гайдай повідомив, що сьогодні із Сєвєродонецька вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

"Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці", - написав Гайдай.

Нагадаємо, російські військові поцілили лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.

Ми повідомляли, що у Луганській області російські окупанти за минулу добу обстріляли завод "Азот", технікум та чисельну кількість багатоповерхівок. Поранення отримали четверо людей.

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