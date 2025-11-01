Евакуація з прифронтових територій: за 5 місяців виїхали понад 120 тисяч людей

За 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.
Міністерство наводить дані щодо евакуації по областях:
Повідомляється, що зараз в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах.
Там люди мають змогу отримати комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.
У міністерстві зазначають, що після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування (МТП). Їх в Україні налічується понад 1100. Вони забезпечують 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Майже 10% місць нині залишаються вільними, зазначають у відомстві.
Безпосередньо на прифронтових територіях на евакуації працюють спеціалізовані підрозділи - групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".
Як писало РБК-Україна, згідно з рішенням Координаційного штабу, 2 травня 2024 року почалась обов’язкова евакуація жителів Донеччини до Волинської області.
З населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Наприкінці лютого звідти було вивезено всіх дітей.
Детальніше про те, куди можуть безкоштовно виїхати переселенці - читайте в матеріалі РБК-Україна.