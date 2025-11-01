UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Евакуація з прифронтових територій: за 5 місяців виїхали понад 120 тисяч людей

Фото: евакуація з прифронтових територій (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

Міністерство наводить дані щодо евакуації по областях:

  • найбільше людей - понад 84 тисячі - евакуйовано із Донецької області; 
  • Дніпропетровська область - понад 23,9 тисячі людей;
  • Харківська область - 5,1 тисяч людей;
  • Сумська область - понад 4 тисячі осіб;
  • Херсонська область - 3,45 тисяч людей; 
  • Запорізька область - понад 800 людей.

Повідомляється, що зараз в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах.

Там люди мають змогу отримати комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

У міністерстві зазначають, що після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування (МТП). Їх в Україні налічується понад 1100. Вони забезпечують 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Майже 10% місць нині залишаються вільними, зазначають у відомстві. 

Безпосередньо на прифронтових територіях на евакуації працюють спеціалізовані підрозділи - групи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".

Евакуація з Донецької області

Як писало РБК-Україна, згідно з рішенням Координаційного штабу, 2 травня 2024 року почалась обов’язкова евакуація жителів Донеччини до Волинської області.

З населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Наприкінці лютого звідти було вивезено всіх дітей.

Детальніше про те, куди можуть безкоштовно виїхати переселенці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евакуаціяфронт