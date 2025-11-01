RU

Общество Образование

Эвакуация с прифронтовых территорий: за 5 месяцев выехали более 120 тысяч человек

Фото: эвакуация с прифронтовых территорий (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство развития громад и территорий Украины в Facebook.

Министерство приводит данные по эвакуации по областям:

  • больше всего людей - более 84 тысяч - эвакуировано из Донецкой области;
  • Днепропетровская область - более 23,9 тысячи человек;
  • Харьковская область - 5,1 тысяч человек;
  • Сумская область - более 4 тысяч человек;
  • Херсонская область - 3,45 тысяч человек;
  • Запорожская область - более 800 человек.

Сообщается, что сейчас в Украине работает 20 транзитных центров в нескольких регионах.

Там люди могут получить комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.

В министерстве отмечают, что после транзитного центра эвакуированные могут воспользоваться услугами бесплатных мест временного пребывания (МВП). Их в Украине насчитывается более 1100. Они обеспечивают 80,5 тыс. койко-мест для ВПЛ. Почти 10% мест сейчас остаются свободными, отмечают в ведомстве.

Непосредственно на прифронтовых территориях на эвакуации работают специализированные подразделения - группы ГСЧС "Феникс" и Нацполиции "Белый Ангел".

 

Эвакуация из Донецкой области

Как писало РБК-Украина, согласно решению Координационного штаба, 2 мая 2024 года началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области в Волынскую область.

Из населенных пунктов Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей. В конце февраля оттуда были вывезены все дети.

Подробнее о том, куда могут бесплатно выехать переселенцы - читайте в материале РБК-Украина.

Эвакуацияфронт