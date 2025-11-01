Эвакуация с прифронтовых территорий: за 5 месяцев выехали более 120 тысяч человек

За 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство развития громад и территорий Украины в Facebook.
Министерство приводит данные по эвакуации по областям:
Сообщается, что сейчас в Украине работает 20 транзитных центров в нескольких регионах.
Там люди могут получить комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.
В министерстве отмечают, что после транзитного центра эвакуированные могут воспользоваться услугами бесплатных мест временного пребывания (МВП). Их в Украине насчитывается более 1100. Они обеспечивают 80,5 тыс. койко-мест для ВПЛ. Почти 10% мест сейчас остаются свободными, отмечают в ведомстве.
Непосредственно на прифронтовых территориях на эвакуации работают специализированные подразделения - группы ГСЧС "Феникс" и Нацполиции "Белый Ангел".
Как писало РБК-Украина, согласно решению Координационного штаба, 2 мая 2024 года началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области в Волынскую область.
Из населенных пунктов Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей. В конце февраля оттуда были вывезены все дети.
