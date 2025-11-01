Эвакуация с прифронтовых территорий: за 5 месяцев выехали более 120 тысяч человек

Министерство приводит данные по эвакуации по областям:

больше всего людей - более 84 тысяч - эвакуировано из Донецкой области;

Днепропетровская область - более 23,9 тысячи человек;

Харьковская область - 5,1 тысяч человек;

Сумская область - более 4 тысяч человек;

Херсонская область - 3,45 тысяч человек;

Запорожская область - более 800 человек.

Сообщается, что сейчас в Украине работает 20 транзитных центров в нескольких регионах.

Там люди могут получить комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций.

В министерстве отмечают, что после транзитного центра эвакуированные могут воспользоваться услугами бесплатных мест временного пребывания (МВП). Их в Украине насчитывается более 1100. Они обеспечивают 80,5 тыс. койко-мест для ВПЛ. Почти 10% мест сейчас остаются свободными, отмечают в ведомстве.

Непосредственно на прифронтовых территориях на эвакуации работают специализированные подразделения - группы ГСЧС "Феникс" и Нацполиции "Белый Ангел".