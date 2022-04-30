UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута, - глава ОВА

Фото: эвакуацию из Попасной приостановили (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

После вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили. Вывоз людей возобновят после проверки маршрута на безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена", - сообщил он.

По его словам, на проверку безопасности маршрута либо нового пути эвакуации потребуется время. Гайдай добавил, что рисковать жизнью и здоровьем людей не будут.

Глава ОВА также сообщил, что сегодня из Лисичанска и Северодонецка удалось эвакуировать 40 человек, в том числе четырех детей.

Фото: эвакуацию из Попасной приостановили (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, 29 апреля оккупанты обстреляли два автобуса с эвакуированными жителями Попасной. На месте расстрела была обнаружена только одна поврежденная машина со следами крови в салоне. Второй автобус пока найти не удалось.

Война России против Украины идет 66-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонбассПопаснаяВойна в Украине