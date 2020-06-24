Эвакуация населения, затопленные дороги и трассы: запад Украины охватило наводнение

Непогода на западе Украины бушует уже несколько дней. В 4-х областях ливневые дожди вызвали масштабное наводнение, затопило автомагистрали и дома. Десятки населенных пунктов остались без света и газа. Все подробности на данный момент, как проходит ликвидация последствий непогоды - на РБК-Украина.

На западе объявлен красный уровень опасности

Из-за резкого ухудшения погодных условий 23 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о красном уровне опасности в Ивано-Франковской области и на Буковине.

Сильный ливень привел к поднятию грунтовых вод. Подтопило около 200 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Было эвакуировано 389 местных жителей, 3 человека стали жертвами стихии. Нарушено транспортное сообщение между 34 населенными пунктами.

Фото: эвакуация местных жителей (dsns.gov.ua)

Погода существенно не улучшится и 24 июня. По данным Укргидрометцентра, в среду в западных регионах страны пройдут сильные дожди, возможна гроза и ветер до 15-20 м/с.

Ликвидация последствий наводнения

В Ивано-Франковскую область утром 24 июня вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль, министр МВД Арсен Аваков, командующий Нацгвардией Николай Баклан и глава ГСЧС Николай Чечеткин. На Прикарпатье создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий наводнений.

К спасательным и восстановительным работам привлечено 1,5 тыс. служащих Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии. Задействована авиация (4 вертолета, военный самолет Нацгвардии) и спецтехника. Проводится укрепление берегов, откачка и отведение воды. Полицейские и военные охраняют дома эвакуированных местных жителей от мародерства.

В Офисе президента сообщили о том, что пострадавшим от непогоды будет предоставлена гуманитарная помощь. В западные регионы уже доставлено более 1,2 тонн продуктов питания и воды.

Фото: Денис Шмыгаль и Арсен Аваков прибыли в Ивано-Франковскую область (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Штормовое предупреждение на Буковине

На 24 июня синоптики прогнозируют поднятие уровня воды в реке Прут до максимального уровня дождевого паводка (680 -730 см от нулевого значения).

Произошло затопление Калиновского рынка и рынка "Добробут" в Черновцах. Ожидается подтопление сел Новоселицкого района и сельхозугодий Кицманского, Герцаевского и Новоселицкого района Черновицкой области.

По состоянию на 07:00 24 июня в Черновицкой области ликвидировано подтопление в с. Бисков, с. Череповка, пгт. Глибока, отселено 101 человек, из них 27 детей.

Еще 15 населенных пунктов на Буковине остаются затопленными, продолжаются укрепления поврежденных дамб в с. Банилов и города Вижница. На хуторе Белый Поток в результате осадков произошел сдвиг почвы, грязью накрыло один двор, люди не пострадали.

Фото: наводнение на Буковине (dsns.gov.ua)

Из-за наводнения отключено газоснабжение в селах Кицманского района: Драченцах, Белой и Стрелецком Куте. Аварийные бригады работают над устранением повреждений на участках газопровода.

Пик непогоды в Ивано-Франковской области

Дожди в регионе продолжаются с 22 июня. В 15 районах Ивано-Франковской области затоплен 161 населенный пункт, 29 из них заблокированы для проезда. Три человека погибло, а один житель пропал без вести.

Наиболее пострадали Верховенский, Косовский, Рожняковский районы, где выпало до 70% месячной нормы осадков. Днестр разлился на 7 метров, такой уровень наблюдался 12 лет назад.

23 июня в селе Микуличин произошел оползень, из-за чего было заблокировано транспортное сообщение с Закарпатской областью по трассе государственного значения Н-09.

На утро среды силами спасателей удалось ликвидировать последствия паводка в 4 селах, были организованы объездные пути к населенным пунктами области. Коммунальщики продолжают работу над устранением повреждений на автомагистралях.

285 человек эвакуированы из своих домов, остаются затопленными 4 444 жилых строения. 5 участков автомагистралей очищены после сдвига почвы.

В связи с отсутствием транспортного сообщения с Верховинским районом, туда направлен вертолет с 2,5т гуманитарного груза для местных жителей.

Львовская область

В результате сильных осадков во Львовской области остаются частично подтопленными 8 населенных пунктов. Силами ГСЧС на катамаранах перевезли 58 жителей Стрыйского района, спасено 3 человека. Всего по области эвакуировано 124 человека.

После поднятия уровня воды в реке Свича Жидачевского района затопило дорогу регионального значения, 50 приусадебных участков, 1 жилой дом.

Закарпатская область

На Закарпатье подтопило 65 домохозяйства в Ясине Раховского района, также интенсивные осадки повредили 5 домов в Рахове.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 41 спасателей и 17 единиц техники. Откачано более 21 тыс. куб. м воды.

Напомним, в Черновицкой ОГА дали рекомендации для местных жителей на случай подтопления.

Ранее сообщалось, что в западные регионы направлены силы Нацгвардии, МВД и авиация для ликвидации паводков.