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"Эвакуация" и "мобилизация" в ОРДЛО: Украина возбудила уголовные дела

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 17:16
"Эвакуация" и "мобилизация" в ОРДЛО: Украина возбудила уголовные дела Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовных дел по факту так называемых "эвакуации" и "мобилизации" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Она подчеркнула, что действия пророссийских боевиков нарушают несколько положений Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Венедиктовой.

"Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в последние дни осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых "вооруженных сил ЛНР и ДНР", - написала генпрокурор.

Она добавила, что по этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры открыли уголовные производства по ч.1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Венедиктова уточнила, что объявление оккупационными властями "эвакуации" и "мобилизации" в ОРДЛО нарушают ст. 49 Женевской конвенции о защите жертв войны и ст. 85(4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям и является военными преступлениями.

Напомним, 19 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об "эвакуации" и "всеобщей мобилизации" в ОРДЛО. При этом их видеообращение было записано за два дня до публикации.

Отметим, ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину.

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ОРДЛО Ирина Венедиктова
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