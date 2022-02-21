"Эвакуация" и "мобилизация" в ОРДЛО: Украина возбудила уголовные дела

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовных дел по факту так называемых "эвакуации" и "мобилизации" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Она подчеркнула, что действия пророссийских боевиков нарушают несколько положений Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Венедиктовой.

"Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в последние дни осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых "вооруженных сил ЛНР и ДНР", - написала генпрокурор.

Она добавила, что по этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры открыли уголовные производства по ч.1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Венедиктова уточнила, что объявление оккупационными властями "эвакуации" и "мобилизации" в ОРДЛО нарушают ст. 49 Женевской конвенции о защите жертв войны и ст. 85(4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям и является военными преступлениями.