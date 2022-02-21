"Евакуація" і "мобілізація" в ОРДЛО: Україна порушила кримінальні справи

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила про порушення кримінальних справ за фактом так званих "евакуації" та "мобілізації" в окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Вона підкреслила, що дії проросійських бойовиків порушують кілька положень Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Венедиктової.

"Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей в останні дні здійснюють незаконне переміщення населення в РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих "Збройних сил ЛНР і ДНР", - написала генпрокурор.

Вона додала, що за цими фактами Луганська та Донецька обласні прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч. 1. ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Венедиктова уточнила, що оголошення окупаційною владою "евакуації" і "мобілізації" в ОРДЛО порушують ст. 49 Женевської конвенції про захист жертв війни і ст. 85(4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій і є військовими злочинами.