Эвакуация из Мариуполя зависит от Путина. Но есть надежда на спецоперацию Эрдогана, - Верещук

Украина рассчитывает на спецоперацию Турции, касаемо эвакуации турецких граждан из Мариуполя. Вместе с ними из города смогут спастись граждане нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
По словам Верещук, никто из мировых лидеров не смог повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы убедить его в том, чтобы он разблокировал эвакуацию из Мариуполя.
"Только от Путина зависит проведение эвакуации из Мариуполя -ред.). К нему обращался и Макрон, и Папа Римский, кто только не обращался. Сегодня есть призрачная надежда на спецоперацию Турции. Эрдоган обратился и сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а вместе с ними и женщины, и дети, которые тоже имеют право быть спасенными. Мы настаиваем именно на таком алгоритме", - заявила Верещук.
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