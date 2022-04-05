Евакуація з Маріуполя залежить від Путіна. Але є надія на спецоперацію Ердогана, - Верещук

Україна розраховує на спецоперацію Туреччини, щодо евакуації турецьких громадян з Маріуполя. Разом з ними з міста зможуть врятуватись громадяни нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
За словами Верещук, ніхто зі світових лідерів не зміг вплинути на президента Російської Федерації Володимира Путіна, аби переконати його у тому, щоб він розблокував евакуацію з Маріуполя.
"Тільки від Путіна (залежить проведення евакуації з Маріуполя - ред.). До нього звертався і Макрон, і Папа Римський, хто тільки не звертався. Сьогодні є примарна надія на спецоперацію Туреччини. Ердоган звернувся і зараз розробляється план евакуації турецьких громадян, а разом з ними і жінки, і діти, які теж мають право бути врятованими. Ми наполягаємо саме на такому алгоритмі", - заявила Верещук.
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