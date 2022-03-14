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Эвакуация из Мариуполя: впервые заработал гуманитарный коридор в Запорожье

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Мариуполь, Понедельник 14 марта 2022 15:16
Эвакуация из Мариуполя: впервые заработал гуманитарный коридор в Запорожье Фото: заработал гуманитарный коридор из Мариуполя (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 14 марта, впервые заработал гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожья. Первые 160 автомобилей уже проехали Бердянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Сообщается, что до 13:00 из Мариуполя удалось выехать более 160 частных автомобилей. Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино) - с. Портовское - пгт. Мангуш -Бердянск - Токмак - Запорожье.

"По состоянию на данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже проехали Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении.

В Запорожье мариупольцев ждут для оказания первой помощи и размещения по адресу ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Напомним, ранее сообщалось, что за время российской блокады Мариуполя и боевых действий погибли более 2 000 мирных жителей.

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