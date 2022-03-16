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Эвакуация из Мариуполя: тех, кто добрался до Бердянска, вывезут в Запорожье на автобусах

Фото: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Сергей Новиков

За теми, кто при эвакуации из Мариуполя смог добраться до Бердянска, но не может двигаться дальше, отправят автобусы. Посадка назначена на 12:00, автобусы едут в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Вниманию мариупольцев, которые самостоятельно добрались до Бердянска и по разным причинам не могут двигаться дальше. В 12:00 начнется посадка на автобусы, которые будут следовать из Бердянска в Запорожье", - отметил он.

Он также уточнил место сбора - Бердянское кольцо, трасса Е58.

"Подтверждения о прекращении огня по направлению из Мариуполя пока нет", - добавил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарные коридоры могут не открыться 16 марта, поскольку Красный Крест не согласовал их.

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ЗапорожьеМариупольБердянскэвакуацияВойна России против Украины