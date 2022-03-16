Евакуація з Маріуполя: тих, хто дістався до Бердянська, вивезуть до Запоріжжя автобусами

За тими, хто при евакуації з Маріуполя зміг дістатися до Бердянська, але не може рухатися далі, відправлять автобуси. Посадка призначена на 12:00, автобуси їдуть до Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
"До уваги маріупольців, які самостійно дісталися Бердянська і з різних причин не можуть рухатися далі. О 12:00 розпочнеться посадка на автобуси, які прямуватимуть з Бердянська до Запоріжжя", - зазначив він.
Він також уточнив місце збору - Бердянське кільце, траса Е58.
"Підтвердження про припинення вогню у напрямку з Маріуполя поки немає", - додав Кириленко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гуманітарні коридори можуть не відкритися 16 березня, оскільки Червоний Хрест не погодив їх.
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