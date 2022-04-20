Эвакуация из Мариуполя сегодня не состоялась. Попробуют завтра, - Верещук

Сегодняшняя попытка провести эвакуацию из Мариуполя по гуманитарному коридору провалилась. Российскую оккупационные войска не смогли обеспечить надлежащие условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.
"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить надлежащее прекращение огня", - заявила она.
Верещук отметила, что из-за "неорганизованности и разгильдяйства" оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали автобусы для эвакуации.
"Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", - подчеркнула вице-премьер.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Украина договорилась с Россией о гуманитарном коридоре из заблокированного Мариуполя.
Эвакуироваться из Мариуполя местных жителей призвал сегодня мэр города Вадим Бойченко. Он также рассказал о дополнительных местах сбора для эвакуации.
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