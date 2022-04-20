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Евакуація з Маріуполя сьогодні не відбулася. Спробують завтра, - Верещук

Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції (facebook.com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішня спроба провести евакуацію з Маріуполя по гуманітарному коридору провалилася. Російську окупаційні війська не змогли забезпечити належні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.

"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню", - заявила вона.

Верещук зазначила, що через "неорганізованість та нехлюйство" окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали автобуси для евакуації.

"Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку", - наголосила віце-прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Україна домовилася з Росією про гуманітарний коридор з заблокованого Маріуполя.

Евакуйовуватися з Маріуполя місцевих жителів закликав сьогодні мер міста Вадим Бойченко. Він також розповів про додаткові місця збору для евакуації.

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МаріупольевакуаціяІрина ВерещукВійна Росії проти України