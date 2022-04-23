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Евакуація з Маріуполя. Окупанти готують паралельний "коридор" до РФ: що треба знати

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 11:28
Евакуація з Маріуполя. Окупанти готують паралельний "коридор" до РФ: що треба знати Фото: окупанти в Маріуполі готують паралельний "коридор" до РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі окупанти намагаються паралельно з Україною організувати свій "коридор" для вивозу людей до РФ. Жителів закликають бути пильними: український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні: щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в росію.Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації. Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів)", - написала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні Україна знову спробує вивезти мирних жителів з Маріуполя.

Мешканці вже зараз можуть починати збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті".

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 59-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Маріуполь евакуація Ірина Верещук
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