Эвакуация из Мариуполя: людям придется пройти российскую фильтрацию в Мангуше

По его словам, для эвакуированных из Мариуполя будет посадка в автобусы в поселке Мангуш.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", - отметил он.

Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.

"По времени посадок по пунктам маршрута - время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", - добавил он.